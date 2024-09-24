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Okan Buruk'tan PAOK maçı öncesi çarpıcı açıklama! Icardi ve Osimhen ile çift forvet mi?

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 19:34 Güncelleme: 24.09.2024 19:57
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Okan Buruk’tan PAOK maçı öncesi çarpıcı açıklama! Icardi ve Osimhen ile çift forvet mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile sahalarında yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Öte yandan Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin ikili oynama ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

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