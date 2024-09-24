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Victor Osimhen Juventus yolcusu! İşte transferin perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 12:46 Güncelleme: 24.09.2024 12:55
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Victor Osimhen Juventus yolcusu! İşte transferin perde arkası

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in devre arası transfer döneminde İtalyan devi Juventus'a gideceği iddia edildi. Sarı kırmızılı kulüp ise Nijeryalı yıldızın sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı. İşte transfer dedikodularını hareketlendiren gelişmenin detayları...

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