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Yapay zekadan derbi tahmini! Skor verdi golleri bile söyledi: Sürpriz olacak

Murat Akıncı Murat Akıncı ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 10:01 Güncelleme: 20.09.2024 10:55
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Yapay zekadan derbi tahmini! Skor verdi golleri bile söyledi: Sürpriz olacak

Yarın saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi büyük bir heyecanla beklenirken maç esnasında Türkiye'de hayat duracak. Dev maçın skorunun ne olacağı merakla beklenirken ahaber.com.tr olarak yapay zekaya derbi tahminini sorduk. Derbide büyük sürprizlerin yaşanacağını belirten yapay zeka, maçın beraberlikle sonuçlanacağını ifade ederken gollerin Osimhen ve Dzeko'dan geleceğini söyledi. İşte detaylar...

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