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Derbi ateşi yandı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 11:18
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Derbi ateşi yandı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar Kadıköy'e lider giderken, Fenerbahçe ise rakibini yenerek liderlik koltuğunu almak istiyor. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

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