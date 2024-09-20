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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 20:21
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Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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