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Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde! Türkiye'ye dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 19:02 Güncelleme: 16.09.2024 19:06
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Mauro Icardi’den Galatasaray’a müjde! Türkiye’ye dönüyor

Sakatlığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'e giden Galatasaraylı Mauro Icardi'nin bu hafta Türkiye'de olması bekleniyor. İşte net dönüş tarihi...

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