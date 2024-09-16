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Erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:33
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Erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu. Salı günü oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

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