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Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:12
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Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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