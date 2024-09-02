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Galatasaray Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Yıldız forvet İstanbul'a geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 02.09.2024 16:05 Güncelleme: 03.09.2024 07:52
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Galatasaray Victor Osimhen’i KAP’a bildirdi! Yıldız forvet İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin dünyaca yıldız golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Aslan Nijeryalı forvet ile görüşmelere başladığını da KAP'a bildirdi.

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