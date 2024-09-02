02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor: İşte yeni takımı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 18:20 Güncelleme: 02.09.2024 18:25
ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor: İşte yeni takımı...

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcunun, Avrupa'nın köklü kulübüne imza atacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör