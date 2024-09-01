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Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'a geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 22:37
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Galatasaray’ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul’a geldi

Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Ismail Jakobs İstanbul'a geldi.

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