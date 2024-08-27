Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Young Boys'a 1-0 mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında evinde ağırladığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a mağlup oldu ve devler ligine veda etti. Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte maçta yaşanan dakikalar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Young Boys karşı karşıya geldi.
Müsabaka Rams Park'ta oynandı. Kritik maçta Norveçli Espen Eskas düdük çaldı. Mücadele Young Boys'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
ASLAN YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Devler Ligi'ne katılım şansını kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İLK YARI
32. dakikada Ziyech'in ceza sahasına yaptığı ortada Batshuayi, kafayla Icardi'ye pas attı. Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.
35. dakikada sağ taraftan Icardi'nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
İKİNCİ YARI
52. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu'nun yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışı sol çaprazda Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61. dakikada sağ taraftan Blum'un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi gerisinde Ganvoula'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.
71. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nunu vuruşunda kaleci Keller'in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.
87. dakikada Itten'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Virginius'un savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
87. dakikada Galatasaray'da kaleci Muslera, rakibinin gol sevincinde yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI
Galatasaray taraftarı, katil İsrail işgalindeki Filistin'e destek mesajı verdi. RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.
İŞTE ASLAN'IN YOUNG BOYS MAÇI İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Batshuayi.
Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lapuer, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.
NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALDI
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam oldu. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev aldı.
GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, salı günü de yedek kulübesinde olamadı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI
Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı salı günkü müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamadı.
Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, salı günkü müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i de belirledi.
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