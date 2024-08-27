Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti! Young Boys’a 1-0 mağlup oldu

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALDI

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam oldu. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev aldı.