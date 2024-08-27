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Galatasaray'da Dubois ile yollar ayrılıyor! Arda Turan Eyüpspor'a istiyor...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 09:28 Güncelleme: 27.08.2024 09:29
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Galatasaray’da Dubois ile yollar ayrılıyor! Arda Turan Eyüpspor’a istiyor...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da yolların ayrılacağı isimler üzerine çalışmalar devam ediyor. Son olarak Dubois ile ayrılık hazırlığı yapılırken deneyimli oyuncuya Eyüpspor talip oldu.

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