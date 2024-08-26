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Galatasaray Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 19:54
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Galatasaray Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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