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Young Boys - Galatasaray maçına Alman hakem

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 11:26
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Young Boys - Galatasaray maçına Alman hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'la deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA, maçı Alman Daniel Siebert'in yöneteceğini açıkladı.

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