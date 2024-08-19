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Galatasaray'da Young Boys maçı hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:41
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Galatasaray’da Young Boys maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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