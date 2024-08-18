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Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi! Young Boys maçı hazırlıkları başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 22:55
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Galatasaray’da hedef Şampiyonlar Ligi! Young Boys maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off turunda İsviçre'nin Young Boys ekibine konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip 21 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı oynanacak maçla ilgili hazırlıklarına başladı.

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