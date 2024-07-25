Galatasaray'da flaş ayrılık! Tete resmen Panathinaikos'ta! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Brezilyalı futbolcu Tete, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüne transfer oldu. Yunan ekibi Tete'yi Avrupa maçı için listeye de ekledi. Galatasaray, Brezilyalı ismin bonservis bedelini de açıkladı.
Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaştı. Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile el sıkıştı.
Yunan ekibi, Brezilyalı futbolcuyu UEFA listesine de eklerken 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Galatasaray, Tete transferi nedeniyle Shakhtar ile davalık olmuştu.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Tete'nin Panathinaikos'tan alacağı maaşın Yunanistan'daki en yüksek futbolcu maaşlarından biri olacağı öğrenildi.
GALATASARAY RESMEN DUYURDU
Galatasaray da Brezilyalı futbolcunun transferini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan sarı-kırmızılı ekip, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." dedi.
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