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Jelert geldi Dubois gidiyor! Galatasaray'a sürpriz gelir...

Giriş: 25.07.2024 11:54
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Jelert geldi Dubois gidiyor! Galatasaray’a sürpriz gelir...

Galatasaray'da sağ bek konusunda Kopenhag forması giyen Jelert ile anlaşma sağlanırken Dubois ile de yollar ayrılıyor. Dubois 2.8 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e satılacak. İşte detaylar...

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