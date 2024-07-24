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Galatasaray'da 2 isme Konyaspor talip! Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu...

Giriş: 24.07.2024 15:03 Güncelleme: 24.07.2024 15:03
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Galatasaray’da 2 isme Konyaspor talip! Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu...

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları belirliyor. Konyaspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu talip olurken son kararı Okan Buruk verecek. İşte detaylar...

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