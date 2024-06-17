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Kerem Aktürkoğlu Fransa yolcusu! Resmi teklif EURO 2024 sonrası yapılacak...

Giriş: 17.06.2024 09:26
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Kerem Aktürkoğlu Fransa yolcusu! Resmi teklif EURO 2024 sonrası yapılacak...

2 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da kaptanlar arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekiplerinden Lille EURO 2024 sonrası teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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