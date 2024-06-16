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Galatasaray yılın transferini yapacak! EURO 2024 sonrası rotası İstanbul...

Giriş: 16.06.2024 18:17
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Galatasaray yılın transferini yapacak! EURO 2024 sonrası rotası İstanbul...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları gümbür gümbür devam ediyor. Devler Ligi öncesi kadrosuna yeni yıldızlarla takviyeler yapmak isteyen Cimbom, dünya yıldızının peşine düştü. İddiaya göre yıldız futbolcu EURO 2024 sonrası Galatasaray forması giyecek. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları transfer hareketliliğini beraberinde getiriyor.

TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden birini transfer etmeye çok yakın.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Emre Can için devreye girdi.

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, Alman futbolcuyu transfer ederek orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü. 30 yaşındaki oyuncunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Haberde; Emre Can'ın uzun süredir formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı yönetimin, Alman ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.

İLK TEKLİF 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapacağı aktarıldı.

EURO 2024'TEN SONRA GELİYOR

Almanya ile EURO 2024'te boy gösteren Emre Can'ın, turnuva sonrası sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.

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