Galatasaray’da Okan Buruk’tan Rafa Silva ve Amrabat transferiyle ilgili flaş sözler: Gündemimizde yok

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Hep mayıslar bizimdir dedik, mayıslar bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak. Tüm kalbimle inanıyorum. Dediğim gibi, mayısı bitirdik, kutlamaları da bitirdik. Şunu da net anlamak lazım, Galatasaray bir sene önce de şampiyon oldu. Bir sonraki sene şampiyon olduğunuzda kutlamalar yine oluyor ama aynı heyecanda ve uzunlukta olmuyor. Kutlamadan çok, şampiyonluğu seven bir takımız. Şampiyonluk, mutluluk çok önemli ama her şey insani. Geliyor, kazanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, belli bir şeyden sonra rutine dönüşüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa çok daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz. Şampiyonluğu kutlamak ilk gün önemli ama sonra oyuncular tatile gidiyor, milli oyuncular farkına varmadan milli takıma gittiler. Biz transfer çalışmalarına başladık.