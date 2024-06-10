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Cimbom büyük oynuyor! Olursa yer yerinden oynar! Dünya yıldızı Goretzka o mesaja beğeni bıraktı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Cimbom büyük oynuyor! Olursa yer yerinden oynar! Dünya yıldızı Goretzka o mesaja beğeni bıraktı...

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verirken orta saha için sürpriz bir hamle geldi. Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka sosyal medya üzerinden kendisine "Come to Galatasaray" yorumu yazan Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in mesajını beğendi. İşte detaylar...

Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in mesajını beğenmesi sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

"COME TO GALATASARAY" MESAJI

Borussia Mönchengladbach'ın 33 yaşındaki futbolcusu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.

GORETZKA'DAN BEĞENİ

Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan uyandırdı.

SATIŞ LİSTESİNDEKİ 6 İSİMDEN BİRİ

Sky Sports'un haberine göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri. Haber detayında, Goretzka için belirlenen bonservis teklifinin yapılması halinde yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Bayern Münih'in yollarını ayırabileceği isimlerin ise; Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui olduğu belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yapmayı başardı.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Goretzka'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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