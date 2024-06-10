Cimbom büyük oynuyor! Olursa yer yerinden oynar! Dünya yıldızı Goretzka o mesaja beğeni bıraktı...

SATIŞ LİSTESİNDEKİ 6 İSİMDEN BİRİ

Sky Sports'un haberine göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri. Haber detayında, Goretzka için belirlenen bonservis teklifinin yapılması halinde yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Bayern Münih'in yollarını ayırabileceği isimlerin ise; Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui olduğu belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yapmayı başardı.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Goretzka'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.