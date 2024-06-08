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Jose Mourinho'dan flaş Rafa Silva yanıtı! Çarpıcı Galatasaray detayı

Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Jose Mourinho’dan flaş Rafa Silva yanıtı! Çarpıcı Galatasaray detayı

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Mertens'in yerine düşünülen Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'ya iki yıl için 10 milyon euro teklif edildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, Rafa Silva hakkında gelen bir soruya yönelik flaş bir yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları transfer hareketliliğini beraberinde getiriyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde de rekabetin içerisinde girdi.

GALATASARAY'DAN RAFA SILVA HAMLESİ!

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Rafa Silva olmuştu.

"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Portekizli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edildi.

MOURINHO'DAN RAFA SILVA SORUSUNA FLAŞ YANIT

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya gelen "Rafa Silva, Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusuna tecrübe hocadan flaş bir yanıt geldi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYA YAKIN OLDUĞUNU DUYDUM"

Mourinho, "Harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

BENFICA PERFORMANSI

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.

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