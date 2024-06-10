Galatasaray'da Fernando Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera ülkesinde yaptığı bir röportajda futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı. Muslera yaptığı açıklamada "Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi. İşte detaylar...
Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da ilgi çekici açıklamalara imza attı. Tecrübeli kaleci Futbol hayatına Galatasaray'da nokta koymak istediğini söyledi.
AYRILMAMA İZİN VERMİYORLAR
Muslera açıklamasında; "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim. Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.
KULAKLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALIYORLAR
Galatasaray taraftarını öven Fernando Muslera; "Gerçek şu ki, her zaman 12. oyuncu olduklarını söylüyorum; maçlarda, derbilerde ve özellikle büyük maçlarda maç sırasında kulaklarını kapattıklarını gördüğüm rakip oyuncular var." sözlerini sarfetti.
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