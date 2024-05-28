Victor Nelsson’dan şampiyonluk kutlaması sonrası şok paylaşım! Galatasaray taraftarına tepki gösterdi! Hesabı mı hacklendi?

Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Nelsson'un Instagram hesabının ele geçirildiği ve hikayenin bu kişiler tarafından gönderildiği iddia edildi.

Galatasaray Kulübü ve Nelsson'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.