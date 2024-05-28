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Victor Nelsson'dan şampiyonluk kutlaması sonrası şok paylaşım! Galatasaray taraftarına tepki gösterdi! Hesabı mı hacklendi?

Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Victor Nelsson’dan şampiyonluk kutlaması sonrası şok paylaşım! Galatasaray taraftarına tepki gösterdi! Hesabı mı hacklendi?

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları geceye damga vurdu. 24'üncü şampiyonluğun kutlandığı gece sonrası Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Paylaşım sonrası Nelsson'un sosyal medya hesabının hacklenmiş olabileceği de iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihindeki 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, büyük zaferini Rams Park'ta düzenlenen büyük şölenle kutladı.

NELSSON ŞARKI SEÇMEDİ
Sarı - kırmızılı futbolcular sahneye seçtikleri şarkılar eşliğinde çıkarken, ailesi İstanbul'da olmayan Victor Nelsson herhangi bir seçim yapmadı ve tribünlerin 'Nelsson' tezahüratlarına eşlik etti.

Ailesi Danimarka'da bulunan ve kutlamaları televizyondan takip eden Nelsson, gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN!"
Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili paylaşımlar yapan başarılı futbolcu, son olarak "Kutlamalarda aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, size yazıklar olsun!" ifadelerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.

Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Nelsson'un Instagram hesabının ele geçirildiği ve hikayenin bu kişiler tarafından gönderildiği iddia edildi.

Galatasaray Kulübü ve Nelsson'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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