Galatasaray dünya yıldızını İstanbul'a getirdi! Erden Timur ile özel görüşme...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda son 90 dakikadasına çıkacak Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Cimbom dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de çok istediği yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de son hafta Konyaspor karşısında alacağı puanla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı.
ŞAMPİYON OLUNURSA...
Cimbom eğer şampiyon olursa Devler Ligi klasında kadro kurmaya devam edecek. Bu doğrultuda kesenin ağzı açılacak.
ORTA SAHAYA YILDIZ!
Şimdiden görüşmelerine başlayan yönetim, orta saha bölgesi için yıldız bir ismi listesine aldı.
NDIDI BOMBASI!
Bu sezon Championship'i şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Leicester City'nin yıldız oyuncusu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.
İSTANBUL'A GELDİ!
Son aylarda Süper Lig devleri ile adı anılan Nijeryalı oyuncu, İstanbul'a geldi.
YUNUS AKGÜN İLE BİRLİKTE GELDİ!
Galatasaray'ın Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, takıma geri dönmüştü. Milli oyuncu, yanında sürpriz bir ismi de getirdi.
ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞTÜ!
Wilfried Ndidi, Yunus Akgün ile İstanbul'a geldi ve Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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