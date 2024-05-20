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Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusu

Galatasaray'da başkan adaylarından Süheyl Batum, Fenerbahçe derbisi sonrası yaşananlarla ilgili Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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