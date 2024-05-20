Okan Buruk'tan maç sonu flaş açıklama: Ben bunu 2000'de yaşadım!
Trendyol Süper Lig'deki dev derbide Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.. Buruk, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza ve bu tür kazalar oluyor futbolda. Ben bunu 2000 yılında da kendi sahamızda Fenerbahçe'ye kaybederken yaşadım" dedi.
Şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla şampiyonluk için bir sonraki haftayı beklemek zorunda kaldı.
Teknik Direktör Okan Buruk derbi sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına çok güvendiğini ve mutlu sona ulaşacaklarını dile getirdi.
İşte Okan Buruk'un açıklamalarında yer alan satır başları:
"11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık."
"ŞAMPİYONLUĞU SON HAFTAYA BIRAKTIK"
Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz.
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