Dursun Özbek’ten ahaber.com.tr’ye flaş açıklama! Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı | Ali Koç sahadayken Özbek neredeydi?

"STAT KABADAYISI"

Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve bunlara çanak tutan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Biz bu boş stat kabadayılarıyla geçen sezon da mücadele ettik, bu sezon da ederiz.

Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutanlar hakkında gerekli suç duyurularını yaptık.