Dursun Özbek'ten ahaber.com.tr'ye flaş açıklama! Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı | Ali Koç sahadayken Özbek neredeydi?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ahaber.com.tr herkesin merak ettiği o soruyu basın toplantısında Dursun Özbek'e sordu. Ali Koç sahadayken, Dursun Özbek neredeydi? İşte tüm detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak.
"STAT KABADAYISI"
Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve bunlara çanak tutan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Biz bu boş stat kabadayılarıyla geçen sezon da mücadele ettik, bu sezon da ederiz.
Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutanlar hakkında gerekli suç duyurularını yaptık.
"SENİN PROJE OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER"
Ali Koç, bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz, takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız bütün toplantıları durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Oyuncularımızın ve hocamızın yanında olacağız. İyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız.
Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım.
"AMAÇLARI OLAYI FUTBOLUN DIŞINA ÇIKARMAKTI"
Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Sizin de söylediğiniz, ismini söylemek istemediğim oyuncu. (Mert Hakan Yandaş) Isınma anından itibaren ellerinden gelen tek şey bu. Kaos yaratmak. Gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak.
"70-80 TANE YANCI İLE..."
Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı...
"HANEYE TECAVÜZ EDER GİBİ..."
Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir yer. Belli bir süre TFF'nin yetkisi altında, takip eden insanları var federasyonun. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre dahi akreditasyon alanına giremem. Bu TFF'nin görev süresi bitince orası Galatasaray'ın evidir. Sen haneye tecavüz eder gibi geliyorsun.
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