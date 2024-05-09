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Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

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