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Galatasaray taraftarı kombinelere akın etti! 4 dakika içinde binlerce bilet tükendi...

Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Galatasaray taraftarı kombinelere akın etti! 4 dakika içinde binlerce bilet tükendi...

Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray'da 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı. Cuma günü saat 14.00 itibariyle kombine satışının başlayacağı duyuruldu, 14.04'te 'Tükendi' yazısı çıktı.

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