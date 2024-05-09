Galatasaray yönetiminde Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı Dybala aslan mı oluyor?
Süper Lig'de şampiyonluk için emin adımlarla ilerleyen Galatasaray yeni sezon için uzun süredir gündeminde olan Dybala için harekete geçti. Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti. İşte detaylar...
Gelecek sezon için flaş bir isme sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi şampiyonluk hediyesi olarak Arjantinli süper yıldız Paulo Dybala'ya kancayı taktı.
DYBALA İÇİN CİMBOM DEVREDE
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.
DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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