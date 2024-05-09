Galatasaray yönetiminde Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı Dybala aslan mı oluyor?

DYBALA İÇİN CİMBOM DEVREDE

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı. Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.