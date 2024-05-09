09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın kasası para dolacak! Şampiyonlukta dev gelir

Galatasaray'ın kasası para dolacak! Şampiyonlukta dev gelir

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Galatasaray’ın kasası para dolacak! Şampiyonlukta dev gelir

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 6 puan farkla lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyon olması durumunda kasasına büyük bir gelir de koyacak. Sarı-kırmızılı ekip yaklaşık 243 milyon TL'ye yakın bir para kazanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA