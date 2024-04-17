Galatasaray’ın Guendouzi aşkı yeniden alevlendi! Erden Timur yıldız peşine düştü! Igor Tudor detayı...

İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR

Sarı kırmızılılar yönetim ve teknik ekip, Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira'nın ayrılacağı ortamda Matteo Guendouzi'nin iyi bir seçenek olacağına inanıyor.

BONSERVİSİ MARSİLYA'DA

Lazio'ya satın alma opsiyonluk kiralık olarak transfer olan Matteo Guendouzi'nin Marsilya ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.