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Galatasaray'ın Guendouzi aşkı yeniden alevlendi! Erden Timur yıldız peşine düştü! Igor Tudor detayı...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Galatasaray’ın Guendouzi aşkı yeniden alevlendi! Erden Timur yıldız peşine düştü! Igor Tudor detayı...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Erden Timur geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen ve Lazio'da teknik direktör Tudor ile problemler yaşayan Fransız yıldız Matteo Guendouzi'nin peşine düştü. Guendouzi de kiralık olarak forma giydiği Lazio'dan ayrılarak yeni sezonda Galatasaray formasını giymeyi istiyor. İşte detaylar...

Serie A ekibi Lazio'da Maurizio Sarri'nin yerine göreve gelen Igor Tudor'un İtalya macerası hararetli geçiyor. Lazio'nun başında çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Igor Tudor, futbolcularıyla yaşadığı sorunlarla bir kez daha gündeme geldi.

MATTEO GUENDOUZİ İLE KAVGA ETTİ

İtalyan basını, Hırvat teknik adamın Marsilya'daki eski öğrencisi Matteo Guendouzi ile kavga ettiğini ve Fransız futbolcunun hocasıyla dakikalarca sözlü tartışma yaşadığını yazdı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

ERDEN TİMUR YAKINDAN TATİLDE

Yaklaşık iki senedir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR

Sarı kırmızılılar yönetim ve teknik ekip, Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira'nın ayrılacağı ortamda Matteo Guendouzi'nin iyi bir seçenek olacağına inanıyor.

BONSERVİSİ MARSİLYA'DA

Lazio'ya satın alma opsiyonluk kiralık olarak transfer olan Matteo Guendouzi'nin Marsilya ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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