Dünya yıldızı Aslan olacak! Cimbom kesenin ağzını açıyor
Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Cimbom dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı.
ŞAMPİYON OLUNURSA...
Cimbom eğer sezonu zirvede tamamlar ve şampiyon ünvanını korursa Devler Ligi klasında kadro kurmaya devam edecek. Bu doğrultuda kesenin ağzı açılacak.
DÜNYA YILDIZI İÇİN KOLLAR SIVANDI
Kadrosunu yıldızlarla daha da güçlendirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, duyanları şaşkına çevirecek dünyaca ünlü yıldız için kolları sıvadı.
LİSTENİN BAŞINDA!
Kanatlarda Zaha ve Tete'nin ayrılığı sonrası ilk hedef bu mevkiyi güçlendirmek olacak Cimbom'da, Sadio Mane listenin başına yazıldı.
Sarı kırmızılıların, Arabistan ekibinde forma giyen Senegalli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Takım Al Nassr'da mutsuz olan 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
Galatasaray'ın ise bu teklife çok sıcak yaklaştığı ve dünyaca ünlü futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Yönetimin şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle Mane transferini bitirmek istediği vurgulandı.
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