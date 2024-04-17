Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı! Bonservisi belli oldu: Cimbom'un kasası dolacak
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, dünya devlerin radarına girdi. İşte Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı...
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı gösteremeyen Barış Alper, iki sezondur büyük çıkış yakaladı.
Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.
KASAYI DOLDURACAK
Habere göre, Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi.
DEVLERİ RADARINA GİRDİ
Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.
İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.
GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER YILMAZ PLANI
Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.
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