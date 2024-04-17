Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz planı! Bonservisi belli oldu: Cimbom’un kasası dolacak

GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER YILMAZ PLANI



Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

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