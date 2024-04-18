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Galatasaray'da Nacho sesleri! Aslan Real Madrid'in kaptanını istiyor...

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Galatasaray’da Nacho sesleri! Aslan Real Madrid’in kaptanını istiyor...

Sezonun bitiminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı. Nacho bu sezon 36 kez Real Madrid formasını giydi. İşte detaylar...

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