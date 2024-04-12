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UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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UEFA’dan Okan Buruk’a şok ceza

Son dakika haberine göre UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'ın 22 Şubat'ta oynadığı Sparta Prag maçında yaşananlar nedeniyle Okan Buruk'a 2, Kaan Ayhan'a ise 1 maç ceza verdi.

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