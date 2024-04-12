Galatasaray’a İtalya’dan dünya yıldızı! Rabiot için tüm şartlar zorlanacak...

ORTA SAHAYA ÇÖZÜM ARANIYOR

Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer operasyonuna şimdiden başladı.

Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak. Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde. Mertens'in de durumu net değil.