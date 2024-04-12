Galatasaray'a İtalya'dan dünya yıldızı! Rabiot için tüm şartlar zorlanacak...
Süper Lig'de lider Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken Juventus'un yıldız oyuncusunun peşine düştü. Cimbom, 29 yaşındaki Rabiot için kapıyı çalarken İtalyan yıldızın Torreira'nın orta sahada yeni partnerinin olması bekleniyor. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, bir dünya yıldızı için daha harekete geçerken Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki orta sahanın peşinde.
ORTA SAHAYA ÇÖZÜM ARANIYOR
Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer operasyonuna şimdiden başladı.
Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak. Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde. Mertens'in de durumu net değil.
TAKIMINA VEDA EDECEK
Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, bu bölge için büyük bir dünya yıldızına yönelmiş durumda: Adrien Rabiot. İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Rabiot, kulübüyle sözleşme yenilemedi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fransız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Geçen ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden hamle yapmaya başladı. Ancak tecrübeli futbolcu için birçok takım devreye girmiş durumda.
Rabiot için kesenin ağzını açmayı planlayan Cimbom, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.
İŞTE RABIOT'UN KARİYERİ
Juventus'un 2018 yılında PSG'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adrien Rabiot, siyah beyazlı formayla lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro.
Bu sezon Juventus ile 26 maçta sahaya çıkan Rabiot 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan yıldız futbolcu, milli formayı 43 maçta terletirken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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