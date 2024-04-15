Okan Buruk’tan kadroda flaş tercih! İşte Alanyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı.