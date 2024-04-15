Okan Buruk'tan kadroda flaş tercih! İşte Alanyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 32. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı ekip kazanarak bitime 6 hafta kala liderlik koltuğunda oturmaya devam etmek isterken; üst üste galibiyetler alan Alanyaspor ise 3 puanı alarak yükselişini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi hem Fatih Tekke'nin hem de Okan Buruk'un kafasındaki kadroları netleştirdiği öğrenilirken; Buruk'un sağ bekte sürpriz bir şekilde Aurier'e forma vermeyi planladığı belirtildi. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 84 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 10. sırada yer alıyor.
16. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 35 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Kasımpaşa ile mücadele etti ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.
SON 19 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 12 lig maçında da 3 puan aldı. Cimbom ligde en son evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı.
ICARDI'DEN SON 3 MAÇTA 4 GOL
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi son haftaları boş geçmiyor. Icardi, Süper Lig'de son 3 haftada rakipleri 4 kez havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile yarışıyor. Dzeko 19 golle ilk sırada yer alırken, Icardi 18 golle takip ediyor.
Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 69 gol atarken bu gollerin 18'ini Mauro Icardi, 11'ini de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 33. haftada evindeki Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 4. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi de Çağdaş Altay olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda yabancı hakem görev alacak.
İŞTE ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
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