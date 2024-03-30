30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Mauro Icardi hakkında bomba transfer iddiası! Kesenin ağzını iyice açacaklar! Tanıdık isim çok istiyor...

Mauro Icardi hakkında bomba transfer iddiası! Kesenin ağzını iyice açacaklar! Tanıdık isim çok istiyor...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Mauro Icardi hakkında bomba transfer iddiası! Kesenin ağzını iyice açacaklar! Tanıdık isim çok istiyor...

Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi'ye Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus talip oldu. İşte detaylar...

Geçen sezon başında Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kiralanan ve kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bonservisiyle birlikte geldiği Galatasaray'da ikinci sezonunu geride bırakıyor.

ICARDI AL HİLAL'İN RADARINDA

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden dolgun maaş teklifleri alsa da sarı kırmızılıları tercih eden Icardi, Al Hilal takımının radarına girdi.

JESUS KANCAYI TAKTI

Suudi basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, Mauro'yu istediğini ve kulübün önümüzdeki dönemde Galatasaray'la temas kuracağını yazdı. Portekizli hoca, forvet hattını Icardi ile güçlendirmek istiyor

BONSERVİS PAZARLIĞI OLACAK

Suudi Arabistan basınından nile360 ve hihi2 adlı sitelerdeki haberlerde, konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Al Hilal Takımı'nın tecrübeli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor. Önümüzdeki yaz bu transferi gerçekleştirebilmek için temaslar kurulacak. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 21 milyon euro." Arjantinli Mauro Icardi'nin ise transferle ilgili düşüncesi bilinmiyor. Sezon başında yıllık 50 milyon euro gibi maaş tekliflerini reddeden Tangocu, Galatasaray'da kalabilir.

İTALYANLAR DA TAKİP EDİYOR

Sarı-Kırmızılı Yönetim ise 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncusunu en az 20 milyon euro karşılığında gönderecek. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 38 karşılaşmada 3 bin 108 dakika sahada kalan Icardi 23 gol, 11 asistle oynadı. Bir dönem Inter için oynayan Arjantinli oyuncu, İtalyan ekipleri tarafından da takip ediliyor. Milan, Napoli ve Fiorentina gibi dev takımlar, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu yeniden İtalya'ya döndürebilir. Başarılı forvetin geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA