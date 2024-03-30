Mauro Icardi hakkında bomba transfer iddiası! Kesenin ağzını iyice açacaklar! Tanıdık isim çok istiyor...

İTALYANLAR DA TAKİP EDİYOR

Sarı-Kırmızılı Yönetim ise 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncusunu en az 20 milyon euro karşılığında gönderecek. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 38 karşılaşmada 3 bin 108 dakika sahada kalan Icardi 23 gol, 11 asistle oynadı. Bir dönem Inter için oynayan Arjantinli oyuncu, İtalyan ekipleri tarafından da takip ediliyor. Milan, Napoli ve Fiorentina gibi dev takımlar, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu yeniden İtalya'ya döndürebilir. Başarılı forvetin geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.