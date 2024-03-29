29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri PFDK'dan Galatasaraylı Günay Güvenç'e 2 maç ceza

PFDK'dan Galatasaraylı Günay Güvenç'e 2 maç ceza

Giriş Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
PFDK’dan Galatasaraylı Günay Güvenç’e 2 maç ceza

Son dakika spor haberleri | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30. hafta maçlarının ardından yapılan sevkler neticesinde Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA