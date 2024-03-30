Okan Buruk Galatasaray’da yeni rekor peşinde

REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.