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Galatasaray'dan sızan MHK görüntüleriyle ilgili flaş açıklama

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Galatasaray’dan sızan MHK görüntüleriyle ilgili flaş açıklama

Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk yarışı devam ederken, sosyal medyada MHK'nın toplantısı ile ilgili sızan görüntülerin ardından Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, "Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz." dedi.

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