26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Marcao sesleri! Sevilla kiralamayı kabul etti...

Galatasaray'da Marcao sesleri! Sevilla kiralamayı kabul etti...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Galatasaray’da Marcao sesleri! Sevilla kiralamayı kabul etti...

Galatasaray'ın başarılı stoperleri Victor Nelsson, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda. Bu gelişme sonrası Galatasaray yeni stoper arayışlarına girerken bir dönem formasını giydiği Marcao'yu gündemine aldı. Aslan önümüzdeki yıl eski yıldızını kiralamak istiyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA