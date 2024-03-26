MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Türk futbolunda günden güne sıcak gelişmeler yaşanırken, daha önce benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçı için yapmış olduğu çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Sızan videoda çok konuşulacak anlar yer alırken sarı-kırmızılı kulüp ve TFF de jet hızıyla harekete geçti.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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