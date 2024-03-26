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Haberler Galeri MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Türk futbolunda günden güne sıcak gelişmeler yaşanırken, daha önce benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçı için yapmış olduğu çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Sızan videoda çok konuşulacak anlar yer alırken sarı-kırmızılı kulüp ve TFF de jet hızıyla harekete geçti.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:08
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MHK’nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Süper Lig'de milli araya Kasımpaşa galibiyetiyle moralli giren Galatasaray, puanını 81 yaparak zirvedeki yerini korumuştu.

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MHK’nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Şampiyonluk yolunda kalan son 8 haftayı da kayıpsız geçerek mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, milli ara dönüşünde tam kadro olmayı hedefliyor.

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MHK’nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Bu sırada dün akşam saatlerinde sosyal medyaya sızan 'hakem toplantısı' taraftarları bir süre meşgul edecek gibi görünüyor.

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MHK’nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

HAKEM TOPLANTISI SIZDIRILDI

Süper Lig hakemleriyle MHK Danışmanı Hugh Dallas ve VAR'dan sorumlu Cem Satman'ın katıldığı toplantı ortalığı karıştırdı.

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MHK’nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya...

Galatasaray-Antalyaspor maçında sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı.