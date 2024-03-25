Hakim Ziyech'e talip çıktı! Galatasaray'ın sezon sonu kasası dolacak | İşte Faslı yıldızın yeni adresi...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e bomba bir talip çıktı. İşte Galatasaray'ın kasasını dolduracak o rota...
Galatasaray, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasında emin adımlarla ilerliyor.
Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren Aslan, 2 haftalık süreci iyi değerlendirerek kalan son 8 maçı da kazanmak istiyor.
Transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.
Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile olan sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Hakim Ziyech, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek olduğu Ziyech için talip çıktı.
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!