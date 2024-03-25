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Hakim Ziyech'e talip çıktı! Galatasaray'ın sezon sonu kasası dolacak | İşte Faslı yıldızın yeni adresi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Hakim Ziyech’e talip çıktı! Galatasaray’ın sezon sonu kasası dolacak | İşte Faslı yıldızın yeni adresi...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e bomba bir talip çıktı. İşte Galatasaray'ın kasasını dolduracak o rota...

Galatasaray, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasında emin adımlarla ilerliyor.

Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren Aslan, 2 haftalık süreci iyi değerlendirerek kalan son 8 maçı da kazanmak istiyor.

Transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.

Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile olan sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Hakim Ziyech, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek olduğu Ziyech için talip çıktı.

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.

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