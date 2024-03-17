Mauro Icardi Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı gollerle Süper Lig’deki gol sayısını 17'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi 2 gol attı.
Mücadelenin 48. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlaragönderdi ve skoru 2-1 yaptı.
Maçın 83. dakikasında Arjantinli futbolcu, sağ kanattan Hakim Ziyech'in ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi. Icardi ayrıca 81. dakikada penaltı kaçırdı.
31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 17'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.
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