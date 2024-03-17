Mauro Icardi Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 17'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.